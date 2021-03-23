У действующего депутата Госдумы по округу №59 появился конкурент

Вице-президент общественной организации предпринимателей «Опора России», советник губернатора Пермского края по вопросам развития экономики и предпринимательства (на общественных началах), депутат законодательного собрания Роман Водянов заявился на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам в Госдуму РФ по округу №59. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Вчера, 22 марта на праймериз по округу №59 заявился действующий депутат Госдумы РФ Алексей Бурнашов. Он был избран по данному округу в 2016 году.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.