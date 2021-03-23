Жителя Глазова будут судить за убийство пасынка

65-летнего жителя Глазова будут судить за убийство 48-летнего пасынка (ч. 1 ст. 105 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что 30 декабря 2020 года обвиняемый употреблял вместе с пасынком спиртное в одном из домов по ул. Пионерской в Глазове. Около 19:00 мужчины поссорились, а обвиняемый несколько раз ударил пасынка ножом, в результате чего тот скончался. Отметим, что глазовчанин полностью признал вину в совершении преступления.