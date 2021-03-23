Фильм «Князь» ярославского лауреата «Оскара» выйдет в 2024 году

Ярославский художник-мультипликатор, лауреат премии «Оскар» Александр Петров планирует закончить работу над новым анимационным фильмом об Александре Невском «Князь» в конце 2024 года, сообщает ТАСС. По информации агентства, об этом художник сообщил на российском фестивале анимационного кино, который проходит в Суздале.

«Фильм делается уже год. Мы прошли подготовительный период и сейчас входим в производственный. Фильм должен выйти в конце 2024 года»,— цитирует ТАСС господина Петрова.

Производство фильма осуществляется при государственной поддержке от Фонда кино. Бюджет полнометражной картины пока не раскрывается.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в июле 2020 года на выставке Александра Пертова в Ярославле, публике впервые были представлены эскизы к фильму «Князь».

По словам художника, новый фильм будет выполнен в характерной для него технике «ожившей живописи». Он уточнил, что весь фильм «будет рисоваться руками, масляной краской».

Художник-мультипликатор Александр Петров в 2000 году получил премию «Оскар» за анимационный фильм по произведению Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Александр Петров в настоящее время единственный академик-мультипликатор Российской академии художеств.

Антон Антонов