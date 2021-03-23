Проект строительства нефтяного терминала «Порт бухта Север» на Таймыре прошел госэкспертизу

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство объектов нефтяного терминала на восточном берегу Енисейского залива в Красноярском крае. Работы пройдут в три этапа, сообщают в ведомстве.

Терминал «Порт бухта Север» предназначен для погрузки и дальнейшей транспортировки нефти с Пайяхской группы месторождений по Северному морскому пути в порты России, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Генеральным проектировщиком терминала выступает АО «Ленморниипроект», застройщик — ООО «Таймырнефтегаз-Порт».

По проекту длина причального фронта терминала «Порт бухта Север» составит более 1,27 км, пропускная способность — 28,36 млн т нефти в год, грузооборот — 26,98 млн т нефти в год.

На первом этапе предполагается построить причалы для флота и выгрузки грузов мощностью 0,88 млн т нефти в год, укрепить береговую линию территории терминала и возвести необходимые объекты инфраструктуры. Второй этап предусматривает сооружение технологических причалов и объектов терминала для отгрузки 26,1 млн т нефти в год, строительство технологического трубопровода и склада для контейнеров с оборудованием, а также других производственных объектов. На третьем этапе будет обустроена акватория порта, установлены средства навигационной техники и сооружены объекты системы обеспечения безопасности мореплавания.

Нефтяной терминал «Порт бухта Север» строится в рамках проекта «Восток Ойл» («Роснефть») по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре. «Восток Ойл» включает в себя Ванкорскую и Паяхскую группу нефтяных месторождений, а также Западно-Иркинский участок запасов нефти на Таймыре.

Анастасия Вещикова, Красноярск