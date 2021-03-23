В Ростове ремонт улицы Оганова перенесли на лето

Ремонт участка ул. Оганова планируется начать не раньше 1 июня, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Причиной переноса сроков стала обеспокоенность горожан пробками.

«Ремонт проезжей части дорожные службы будут проводить летом. Достигнута договоренность с ООО „РСУ“ о том, что основные ремонтные работы начнутся не раньше 1 июня с наступлением сезона летних отпусков и снижением дорожного трафика», — написал он. При этом градоначальник отметил, что с 5 апреля подрядчик начнет подготовительные работы, в частности, ремонт тротуаров, замену бортового камня, бордюров и т. д. Алексей Логвиненко заявил, что движение по улице не будет остановлено.

Ранее сообщалось, что с 24 марта движение на ул. Оганова на участке от ул. Особенной до ул. Таганрогской будет ограничено в связи с ремонтом дороги.

Наталья Шинкарева