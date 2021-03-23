В Ярославле на время каникул открылись лагеря дневного пребывания

В Ярославле на базе школ и учреждений дополнительного образования начали работать детские лагеря дневного пребывания, сообщили в пресс-службе мэрии города. Школьные лагеря открыты на время проведения весенних каникул.

В пресс-службе пояснили, что первые школьные лагеря будут работать в городе с 22 по 26 марта для детей из школ, где уже начались весенние каникулы. Основная часть школьных лагерей Ярославля будет открыта с 29 марта по 2 апреля. По данным пресс-службы, в образовательных учреждениях, которые работают триместрами, школьные лагеря будут организованы с 12 по 16 апреля.

По словам директора городского департамента образования Елены Ивановой, все лагеря дневного пребывания будут функционировать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«В лагерях будет организовано двухразовое горячее питание, стоимость которого составит 176 рублей в день. Для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и детей из многодетных семей, оплата питания будет осуществляться за счет областного и городского бюджетов»,— уточнила госпожа Иванова.

Всего в период весенних каникул лагеря будут организованы на базе 62 школ города, а также в 18 учреждениях дополнительного образования. Лагеря могут принять около 3 тыс. детей.

Дарья Сабаева