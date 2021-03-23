Краснодарский край попал в первую тройку самых популярных регионов для трудовой миграции

По данным портала «Работа в России», 23 тыс. человек из 300 тыс. опрошенных сервисом готовы переехать в Краснодарский край с целью трудоустройства. Кубань оказалась на третьей строчке самых популярных регионов для трудовой миграции после Москвы (в столицу ради работы готовы переехать более 52 тыс. человек) и Санкт-Петербурга (28 тыс. человек).

Также в первой десятке по популярности регионов для переезда оказались Московская область, Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Тюменская и Новосибирская области.

Одновременно с этим жители Краснодарского края оказались в первой тройке регионов с населением, чаще других готовых к трудовой миграции в другие субъекты федерации. В топ-3 также попали жители Москвы и Башкортостана.

Большую часть готовых к переезду соискателей составляют люди в возрасте от 26 до 35 лет, таких 40%. На втором месте – возрастная категория от 36 до 45 лет (26%). К трудовой миграции больше всего склонны люди с высшим образованием, таких среди опрошенных почти половина. Чаще всего сменить место жительство ради лучшей работы готовы менеджеры и топ-менеджеры, администраторы, инженеры, юристы, водители, экономисты и бухгалтеры.

Ольга Логинова