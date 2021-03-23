На реализацию программы «Забота» направлено более 258 млн рублей

Более тридцати лет благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель - ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») реализует программы, направленные на повышение качества и уровня жизни людей старшего поколения.



Самая крупная из них – комплексная программа «Забота», которая включает в себя несколько долгосрочных программ – «Милосердие», «Старшее поколение», «Сохрани свое здоровье», «Активное долголетие», «Досуг людей пожилого возраста».

«Заботой» охвачены более 32 тысяч человек – неработающие пенсионеры Магнитогорского металлургического комбината, инвалиды и малообеспеченные категории граждан, бывшие работники промышленных предприятий, учреждений бюджетной сферы города и близлежащих сельских районов.

Формы и методы поддержки пожилых людей включают в себя не только регулярную материальную помощь дополнительно к государственной пенсии. В 2020 году 1110 малообеспеченных пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями и другие категории граждан имели возможность получать бесплатные обеды в столовой «Ветеран». Сегодня она изменила форму работы: здесь изготавливают полуфабрикаты и доставляют их пенсионерам и другим малообеспеченным категориям горожан.

На реализацию благотворительных программ направлена и деятельность магазинов фонда.

Центр медико-социальной защиты фонда, ставший фактически первым в Челябинской области геронтологическим центром, действует по типу дневного стационара для бесплатного лечения инвалидов (в первую очередь больных с профзаболеваниями и трудовыми увечьями), пенсионеров, инвалидов с детства и малообеспеченных категорий граждан. В своей работе центр использует современное оборудование и лечебные методики. В прошлом году в центре прошли курс лечения более 350 человек.

В штате частного учреждения «Центр социального обслуживания населения», созданного по решению учредителя, – благотворительного фонда «Металлург», состоит 36 социальных работников, на обслуживании которых находится 556 человек. В перечень основных услуг, которые социальный работник оказывает клиентам, входит уборка квартиры, покупка продуктов, приготовление пищи, помощь в кормлении, выполнение гигиенических процедур и др.

Фонд принял активное участие в подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Правительством Челябинской области, ПАО «ММК, областным Советом ветеранов, фондом «Металлург» и Челябинским областным отделением Российского детского фонда было принято решение организовать мероприятия в восьми сельских районах юга Челябинской области. Благодаря программе, одинокие пенсионеры и ветераны этих сельских районов получили 1200 продуктовых наборов ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню Победы.

Всего же на реализацию программы «Забота» в 2020 году направлено свыше 258 млн рублей.

В марте прошлого года, при поддержке ПАО «ММК», в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19 была разработана новая благотворительная программа «Мы вместе» для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям старше 65 лет и малообеспеченным категориям граждан. Для реализации программы БФ «Металлург» на специально открытый фондом благотворительный расчетный счет поступило пожертвований на сумму 174,6 млн. руб., из них ПАО «ММК» – 167 млн. руб.

За период действия программы сформировано 308124 продуктовых набора и 54750 комплектов средств индивидуальной защиты, которые доставлены людям в возрасте старше 65 лет и малообеспеченным нуждающимся семьям.

С сентября 2020 года фондом реализуется грантовый проект «Пандемия – не приговор одиночеству». Он стал победителем специального внепланового конкурса Фонда президентских грантов. Программа проекта направлена на социальную поддержку людей старшего поколения, в том числе содействие приобретению ими навыков, соответствующих текущему уровню технологического развития и социальным изменениям. Целевая группа проекта – жители специализированного дома «Ветеран» в возрасте от 65 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для них организован, с учетом соблюдения всех мер предосторожности, цикл онлайн-экскурсий - виртуальных путешествий по миру, посещение картинных галерей, музеев, театров, концертов с использованием мультимедийного оборудования, а также социально-психологических занятий.

А в ноябре в центре медико-социальной защиты фонда начала действовать программа «Будь здоров!», направленная на восстановление организма после перенесенной коронавирусной пневмонии. В декабре 2020 года этот проект благотворительного фонда «Металлург» стал победителем конкурсного отбора гранта губернатора Челябинской области для социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках проекта на базе центра медико-социальной защиты БФ «Металлург» с января по июль 2021 года пройдут оздоровление 90 магнитогорских пенсионеров, переболевших вирусной пневмонией (в том числе SAR-CoV-2). Для людей пожилого возраста организован курс оздоровления, включающий дыхательную гимнастику и занятия в Народном университете здоровья третьего возраста.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»