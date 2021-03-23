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СКА обыграл «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» в третьем матче полуфинала плей-офф Западной конференции. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2.

Шайбы в составе СКА забросили Василий Подколзин (5 мин.), Антон Бурдасов (27 мин.) и Владислав Каменев (63 мин). У «Динамо» отличились Дмитрий Яшкин (33 мин.) и Иван Игумнов (44 мин.).

По итогам матча СКА ведет в серии до четырех побед, 2–1. Следующая встреча команд состоится 24 марта.

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