«Сбер» запустил сервис для рекрутеров

«Сбер» запустил онлайн-платформу для HR-специалистов «СберПодбор», зарегистрироваться на ней может любой рекрутер. У сервиса нет ограничений по числу рекрутеров, менеджеров, вакансий и кандидатов в одном зарегистрированном аккаунте компании.

«Новый бесплатный сервис для подбора персонала позволит отслеживать всю воронку найма сотрудников, добавлять в систему новых кандидатов одним кликом, а также работать над кандидатами совместно с заказчиком»,— говорится в сообщении на сайте «Сбера».

Добавлять кандидатов в систему можно вручную из файла или с помощью расширения для Google Chrome. Расширение работает с такими сайтами, как rabota.ru, HeadHunter, «Авито» «Работа», SuperJob, «Зарплата.ру», «Хабр Карьера», LinkedIn, Facebook и «VK Работа». Настройка воронки найма позволит отслеживать этапы от отбора кандидата до тестового задания и согласования предложения о работе.