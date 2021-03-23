81 случай заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у трех детей до 14 лет и 39 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 40 жителей Ижевска, 15 граждан из Глазовского района, семь — из Завьяловского района, пять — из Сарапула, четыре — из Игринского района, три — из Якшур-Бодьинского района, два — из Юкаменского района, по одному — из Глазова, Кезского, Кизнерского, Малопургинского и Можгинского районов. При этом 76 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 30 104 случаев заражения коронавирусом. Из них 370 закончились летальным исходом, 26 686 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 111 заболевших находятся в тяжелом состоянии.