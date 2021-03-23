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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ   |  купить фото

Мэр Новосибирска получил представления прокуратуры из-за незаконных отказов на размещение рекламы

Для их исполнения мэрия выдала предпринимателям 23 разрешения

Прокуратура Новосибирска после проведенной по обращениям предпринимателей проверки вынесла мэру Анатолию Локотю два представления об устранении нарушений при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По данным пресс-службы ведомства, с ноября 2020 года по февраль 2021 года были выявлены множественные факты принятия мэрией незаконных решений об отказе в выдаче соответствующих разрешений. К примеру, в них указывалось, что рекламные конструкции не относятся к видам конструкций, допустимых к установке на территории города Новосибирска. «При этом не указывалось, каким образом размещение рекламных конструкций будет нарушать архитектурный облик сложившейся застройки, в чем именно заключаются нарушение архитектурного облика и несоответствие видам рекламных конструкций. Кроме того, ряд конструкций подпадали под понятие "настенное панно" и оснований для отказа в их согласовании не имелось»,— поясняет прокуратура.

Представления мэру были внесены в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года.

В их исполнение мэрия выдала предпринимателям 23 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В отношении должностных лиц, в разное время исполнявших обязанности председателя комитета рекламы и информации мэрии города, возбуждены административные дела по ст. 3.5 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях» (нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг), им назначены штрафы.

Дарья Решетникова


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