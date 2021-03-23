Мошенники похитили деньги, якобы предназначенные для подкупа чиновников мэрии Новосибирска

Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о крупной афере. Как рассказали в ведомстве, 62-летний и 37-летний обвиняемые пообещали обратившемуся к ним новосибирцу помощь в оформлении документов на самовольные постройки, принадлежащие его семье. Для положительного решения указанного вопроса они потребовали у него почти 750 тыс. руб. якобы для передачи работникам мэрии Новосибирска и депутату горсовета. На самом деле, говорится в материалах следствия, в действительности деньги они никому передавать не собирались, а планировали похитить их. При получении последнего транша в размере около 300 тыс. руб. злоумышленников задержали сотрудники ФСБ. Следственные органы возбудили дело о покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев