Прокуратуру Саратовской области просят разобраться с начислением платы за тепло

В прокуратуру области и администрацию Саратова направлено обращение по поводу начисления платы жителям города за тепло. Запрос в надзорный орган и чиновникам направил спикер госдумы Вячеслав Володин.

В Instagram сторонников спикера указано, что ему регулярно поступают жалобы от жителей по вопросу необоснованно высокого, по их мнению, начисления платы за тепло.

Глава Саратова Михаил Исаев предположил, что «такая ситуация могла возникнуть в связи с переходом на прямые платежи и несвоевременным предоставлением управляющими организациями необходимой документации для корректного начисления платы».

В администрации создана комиссия во главе с первым заместителем Сергеем Грачевым и при участии глав районных администраций для разбирательства по указанным фактам.

Марина Ковалева