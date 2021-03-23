Производитель соков увеличит площадь закладки садов в Ртищевском районе

ОАО «НПГ «Сады Придонья» намерено увеличить площадь закладки сада в Ртищевском районе до 3 тыс. гектаров. Об этом на встрече с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым рассказал президент организации Андрей Самохин.

Он назвал проект беспрецедентным по объемам для российского и европейского рынка. Перерабатывающие мощности в 2022 году планируется довести до 55-60 тыс. т в год. «На следующий год будем пробовать испытания автоматической уборки плодов машинами-работами, чтобы перейти на полностью автоматизированную уборку плодов», - добавил господин Самохин. Инвестиционная программа предприятия рассчитана на пять-семь лет.

На сегодняшний день на ртищевском заводе на постоянной работе занято 120 человек, также проводится дополнительное трудоустройство специалистов на сезонные работы.

Марина Ковалева