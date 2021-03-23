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Новый глава департамента культуры Перми приступил к работе

Новый начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Василий Головин приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня. Распоряжение о его назначении подписал врип главы Перми Алексей Демкин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Предыдущий начальник департамента культуры и молодежной политики Елена Неганова в конце декабря 2020 года покинула городскую администрацию и перешла на должность руководителя Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края.

Василий Головин ранее возглавлял МАУК «Пермский городской дворец культуры им. С. М. Кирова». С июня 2020 года занимал должность заместителя министра культуры Пермского края.

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