ООО «Новогор-Прикамье» навязывало застройщику невыгодные условия при подключении к сетям

Пермское УФАС России выявило в действиях ООО «Новогор-Прикамье» признаки нарушения закона о защите конкуренции: коммунальный оператор пытался переложить расходы по реконструкции водопровода на застройщика. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как установило УФАС, в ноябре 2020 года компания «Новогор-Прикамье» с целью подключения к системе водоснабжения строящегося жилого дома по ул. Леонова, 41, в Перми, выдало ООО «Проект-2» технические условия, предусматривающие реконструкцию участка водопровода длиной 580 м. Работы оценивались в 52 млн руб. По мнению УФАС, для подключения объекта застройщика к системе водоснабжения нет необходимости проводить указанную ООО «Новогор-Прикамье» реконструкцию сети водопровода, поскольку технико-экономическое обоснование и целесообразность ремонтных работ не подтверждены. Более того, полученные в ходе проверки расчеты показали, что подключение строящегося объекта практически не повлияет на существующие параметры сети водоснабжения.

«К сожалению, застройщики часто оказываются в ситуациях, когда ресурсоснабжающие организации-монополисты злоупотребляют своим доминирующим положением, навязывая бизнесу невыгодные условия при подключении капитальных объектов к коммунальным сетям, что ведет к удорожанию себестоимости их строительства,— сообщил начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.— Антимонопольная служба следит за происходящим на строительном рынке и, в случае необходимости, принимает соответствующие меры реагирования».

УФАС выдало ООО «Новогор-Прикамье» предупреждение о необходимости прекратить навязывать застройщику необоснованные и невыгодные условия технологического присоединения к сетям водоснабжения. Если до 15 апреля 2021 года предупреждение не будет исполнено, будет возбуждено антимонопольное дело, по итогам которого организации могут грозить оборотные штрафы от 1% до 15% суммы выручки от реализации соответствующих услуг.