Экс-сотрудницу минтруда и соцразвития Омской области будут судит за хищение свыше 30 млн рублей

Прокуратура Омска утвердила обвинение по делу экс-чиновницы минтруда и соцразвития, обвиняемой в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, бывшая чиновница под видом оказания помощи в получении гранта на поддержку малого бизнеса похитила средства четырех предпринимателей из Омской и Новосибирской областей на сумму 30,9 млн руб. Она подыскивала коммерсантов и, выдавая себя за действующего сотрудника регионального министерства, предлагала содействие в выделении средств господдержки. Злоумышленница, говорится в деле, выманивала деньги, которые обещала вернуть после получения ими грантов. После совершения трех преступлений обвиняемая переехала в Новосибирскую область, где совершила еще одно преступление аналогичным способом. Правоохранительные органы возбудили в отношении нее уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев