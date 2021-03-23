23 марта, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

События

Лысьвенский завод эмалированной посуды сменил гендиректора

Совет директоров АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (ЛЗЭП, ТМ «Лысьва») назначил нового генерального директора предприятия. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», с 20 марта завод возглавляет Иван Огородов. С ним заключен контракт на пять лет. Полномочия Андрея Шилова, руководившего ЛЗЭП с декабря 2019 года, прекращены досрочно, говорится в сообщении.

По словам источника на предприятии, господин Шилов остался в холдинге, Иван Огородов — технический директор общества.

АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» — крупнейший в регионе производитель посуды. В «нулевые» предприятие было выделено из состава Лысьвенского метзавода. Сейчас контролируется бизнесменом Андреем Туневым. Выручка за 2019 год — 1,45 млрд руб., чистая прибыль — 52,5 млн руб.

Господин Тунев контролирует и другие непрофильные активы бывшего ЛМЗ — ООО «Лысьвенский завод бытовой техники», ООО «Лысьвенский завод металлоизделий», ООО «Лысьвенский завод силикатных фритт», ООО «Лысьвенский инструментально-механический завод» и бывший профилакторий ЛМЗ — ООО «Зорька».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Пресс-релиз

Профиль пользователя