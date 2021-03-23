Лысьвенский завод эмалированной посуды сменил гендиректора

Совет директоров АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (ЛЗЭП, ТМ «Лысьва») назначил нового генерального директора предприятия. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», с 20 марта завод возглавляет Иван Огородов. С ним заключен контракт на пять лет. Полномочия Андрея Шилова, руководившего ЛЗЭП с декабря 2019 года, прекращены досрочно, говорится в сообщении.

По словам источника на предприятии, господин Шилов остался в холдинге, Иван Огородов — технический директор общества.

АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» — крупнейший в регионе производитель посуды. В «нулевые» предприятие было выделено из состава Лысьвенского метзавода. Сейчас контролируется бизнесменом Андреем Туневым. Выручка за 2019 год — 1,45 млрд руб., чистая прибыль — 52,5 млн руб.

Господин Тунев контролирует и другие непрофильные активы бывшего ЛМЗ — ООО «Лысьвенский завод бытовой техники», ООО «Лысьвенский завод металлоизделий», ООО «Лысьвенский завод силикатных фритт», ООО «Лысьвенский инструментально-механический завод» и бывший профилакторий ЛМЗ — ООО «Зорька».