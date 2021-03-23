В Красноярском крае произошел пожар в реабилитационном центре

В реабилитационном центре в Манском районе Красноярского края при пожаре погиб мужчина в возрасте 60 лет. Еще три человека пострадали. По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел на площади 375 кв. м. В 03:00 возгорание было ликвидировано. Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание, уточнили “Ъ-Сибирь” в ведомстве.

Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) Ольга Шаманская, по факту гибели пациента реабилитационного центра возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По ее словам, участники следственной группы допрашивают свидетелей инцидента, устанавливают местонахождение владельца учреждения.

По данным «Интерафкс», реабилитационный центр благотворительного фонда «Инициатива добра» располагался в трехэтажном доме.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в 17 сентября 2020 года пожар произошел в наркологической клинике «Чистый город» Красноярска. После тушения огня спасатели нашли в помещениях тела четырех человек, которые были пациентами. Региональное управление СКР задержало директора клиники Ольгу Бескровную, ее отправили в СИЗО. Также под стражу взяли 61-летнего Дмитрия Еремина, проходившего лечение в учреждении. По данным следствия, он поджег в палате штору. СКР возбудил дело о некачественном оказании услуг, повлекших смерть людей (ст. 238 УК РФ), и об убийстве двух и более лиц общеопасным способом («а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ-Сибирь” «Закодировали насмерть».

Оксана Павлова, Илья Николаев