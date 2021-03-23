Власти оценили реабилитацию Дона в 90 млрд рублей

Росводресурсы подготовило программу по устранению дефицита воды на Дону. Ее предварительная стоимость — больше 90 млрд руб. Программа находится на стадии обсуждения.

«Не хочу никого пугать, но предварительно могу сказать, что она стоит порядка 90 с лишним млрд: 26 у нас есть и порядка 75 — это на сегодняшний день объем допфинансирования»,— сказал глава ведомства Дмитрий Кириллов (цитата по ТАСС). По его словам, Росводресурсы занимается поиском финансирования.

Господин Кириллов сообщил, что в программе главными целями указаны снижение потерь запасов воды и борьба с повышением солености. «Где взять эту дополнительную воду гарантированно? Из воздуха ее не возьмешь и каждый год надеяться на осадки не будешь»,— сказал глава ведомства.

Власти планируют начать реализацию программы в 2022 году, а ее масштабирование намечено на 2023–2024 годы. Программа рассчитана до 2030 года.