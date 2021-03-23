Красноярцам предложили выгодные условия на покупку Volkswagen Polo в марте

2 Ежемесячный платеж – 4 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит по специальной акции на приобретение нового VolkswagenPolo в рамках кредитного продукта «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» на покупку нового VolkswagenPoloOrigin 1.6 (66кВт), ручн.-5, стоимостью 929 900 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 468 380 рублей (50,37% от стоимости авто), остаточным платежом 371 960 рублей (40% от стоимости авто) и процентной ставкой 6,9% годовых. Указанный расчёт ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита. Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основе Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки.

Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 5,6 млн. руб.

Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. – 6,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 40% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит – 10,9%.

Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.03.2021 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.