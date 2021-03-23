Инициатор газового завода на Тамбовщине за 20 млрд рублей рискует обанкротиться

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск о признании банкротом ОАО «Тамбовская газоперерабатывающая компания», которое с 2012 года анонсировало строительство в регионе завода сжиженного природного газа (СПГ) обей стоимостью более 20 млрд руб. Об этом сообщается в картотеке арбитража

Иск подал московский предприниматель Александр Рапопорт (он не связан с известным столичным ресторатором и адвокатом, а лишь является его тезкой). Сумма исковых требований составляет 72,59 млн руб. Первое заседание по делу запланировано на 24 апреля.

«Тамбовская газоперерабатывающая компания» с 2012 года стала известна как возможный оператор масштабного проекта по строительству в Староюрьевском районе области завода сжиженного природного газа еще в 2012 году. Проект анонсировал ВЭБ: в апреле того же года сообщалось, что наблюдательный совет госкорпорации уже одобрил выделение первых 250 млн руб. на подготовку строительства завода. Общий объем вложений в запуск предприятия мощностью более 1 млн т топлива в год оценивался в 20,7 млрд руб. Из них госкорпорация собиралась предоставить до 18,1 млрд. Реализовать проект хотели в течение десяти лет.

В 2016 году стало известно, что инициатор проекта лишился поддержки госкорпорации, так как не выполнил ее условия. Тогда в компании заявили, что попробуют реализовать проект без финансирования ВЭБа и заявляли, что уже якобы договорились об участии в строительстве с двумя другими банками.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников