РГС-банк в Черноземье увеличил кредитный портфель в четыре раза в 2020 году

В специализирующемся на автокредитовании РГС-банке (принадлежит ФК «Открытие») раскрыли “Ъ-Черноземье” основные финансовые показатели в макрорегионе по итогам 2020 года. Совокупный кредитный портфель банка по розничным клиентам в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях на конец 2020-го составил 2,2 млрд руб. Показатель за год увеличился «практически в четыре раза», сказали в пресс-службе банка.

Отмечается, что более чем в шесть раз прирос за год портфель автокредитов, его размер к концу 2020 года составил 1,45 млрд руб. Всего в макрорегионе банк выдал за 2020-й 1,8 млрд руб. автокредитов (объем выдач больше, чем размер портфеля, из-за погашения заемщиками долгов).

Портфель пассивов РГС-банка в Черноземье по итогам 2020 года составил 1,3 млрд руб. Он остался на уровне начала года, сообщили в пресс-службе. «На фоне рекордно низких ставок по вкладам наблюдался переток средств населения из классических вкладов в текущие и накопительные счета. Клиенты начали более активно делать вложения в инвестиционные продукты, однако вклады до сих пор остаются традиционным и наиболее популярным инструментом сбережения»,— пояснили в банке.

Там также сообщили, что по итогам 2020 года работали в регионах Черноземья в восьми собственных офисах и 33 точках продаж в автосалонах.

Сергей Калашников