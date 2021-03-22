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Белгородэнерго приглашает ребят принять участие в онлайн флешмобе #МояЭлектробезопасность

«Россети Центр Белгородэнерго» приглашает школьников и дошкольников вспомнить правила безопасного обращения с электричеством и принять участие в творческом онлайн флешмобе #МояЭлектробезопасность. Акция стартует в начале весенних каникул, 22 марта, и завершится 1 июня, в день защиты детей.


Флешмоб не ограничивает детей в проявлении фантазии. Главное – вспомнить самому и рассказать друзьям об одном или нескольких правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов.

Формы и жанры творческих работ могут быть абсолютно разными: лайфхаки, головоломки, ребусы, кроссворды загадки, игры, рисунки, стихи, рассказы, басни, песни, видеоролики, и др. — все, что поможет раскрыть тему безопасного электричества. Девиз флешмоба: «Нарисуй, Зашифруй, Загадай, Расскажи свое правило электробезопасности!»

Почерпнуть информацию о корректном поведении вблизи энергообъектов поможет раздел сайта «Россети Центр» «Электробезопасность»

Для участия во онлайн акции необходимо с 22 марта по 1 июня 2021 года направить заявку и саму работу по электронному адресу. Если необходимо, добавить небольшой текстовый комментарий.

Каждая работа размещается в группе социальной сети «Вконтакте». По наибольшему количеству набранных лайков будут отобраны победители и призеры флешмоба. Энергетики также оставляют за собой право отметить наиболее понравившиеся работы. Лучшие участники получат дипломы и подарки от «Россети Центр Белгородэнерго».

Подведение итогов состоится на первой неделе летних каникул с 1 по 4 июня 2021 года.

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«Белгородэнерго» (филиал МРСК ЦЕНТРА). Партнерский проект "Ъ-Черноземье"

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