У слонов случилось обострение

В казанском цирке началась проверка прокуратуры и следственных органов после драки индийских слоних Магды и Дженни. Она произошла на глазах у зрителей в минувшее воскресенье: одно из животных покинуло манеж и напугало родителей с детьми. Организаторы шоу заверяют, что «зрителям не грозила опасность», а у слонов случилось «весеннее обострение». В цирке намерены продолжить представления в ближайшие выходные. Надзорные органы также заявляют, что оснований для остановки деятельности цирка нет.



Вчера следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило о доследственной проверке «по факту выпуска на манеж в казанском цирке слонов в состоянии агрессии». Инцидент произошел в воскресенье: во время дневного представления «двое слонов начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал», говорится в сообщении. «Благодаря своевременному вмешательству дрессировщиков животные остались в манеже, и никто из зрителей не пострадал»,— отметили в СУ.

Следователи намерены дать «правовую оценку действиям цирковых работников, допустивших проявление животными агрессии в момент представления». Проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства, включая порядок и условия содержания животных, а также обеспечения безопасности зрителей вчера начала прокуратура Вахитовского района Казани.

Само ЧП случилось в результате драки двух индийских слонов. Согласно записям, распространенным в социальных сетях, один повалил другого на бортик манежа и какое-то время продолжал нападать на него, пока дрессировщику и работникам цирка не удалось отогнать проявившего агрессию животное. Оказавшиеся рядом зрители вскочили с мест и, перелезая через ряды кресел, бросились вверх трибун. Шоу было остановлено, а вечернее представление отменено по «техническим причинам».

Администрация казанского цирка назвала случившееся «ссорой индийских слоних Дженни и Магды» и предположила, что она могла быть вызвана ревностью «в погоне за вниманием дрессировщика», однако «зрителям не грозила опасность». «При всей миролюбивости слонов у них бывает разное настроение, а в весенний период особенно»,— отметили организаторы представления, указав, что «пандемия и отсутствие общения со зрителями, конечно, повлияли на животных».

Директор цирка Рамиль Шарифуллин вчера заверил журналистов, что никто из зрителей не пострадал. Сам цирк из-за отмененного представления понес ущерб в 1 млн руб. Дрессировщик слонов Сергей Гулевич сообщил, что животных после драки физически никто не наказывал. В цирке подчеркнули, что слоны спокойны, накормлены и находятся в хорошей физической форме.

Программа «Шоу слонов и магия цирка» идет в казанском цирке повторно с 13 марта. Ранее шоу уже показывали в конце января и февраля. В программе также выступают «акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и весёлые клоуны, а также верблюды, милые пони, задорные собаки, попугаи», однако главным считается аттракцион с индийским слонами. Стоимость билетов начинается от 300 руб.

Ранее издание Properm сообщало, что слоних Магду и Дженни привезли в Россию из Польши — животные принадлежали компании Big Top Circus Wielki. Однако из-за ограничений по коронавирусу в 2020 году российский прокатчик ООО «Циркус» не смог вывезти слонов обратно за границу и, по данным издания, переоформил животных на себя. Польская компания обратилась с жалобой в таможню. На сайте казанского цирка не указано, кто в настоящее время является организатором шоу со слонами.

Учреждение намерено продолжить показ шоу. Ближайшие представления запланированы в субботу и воскресенье 27-28 марта. «В настоящее время вопрос о приостановке работы цирка не рассматривался»,— заявил вчера журналистам заместитель прокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин.

Кирилл Антонов