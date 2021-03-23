Инфляции придали ускорение

В Татарстане рост цен ниже, чем в среднем по России, следует из опубликованных вчера данных Национального банка республики (подразделение ЦБ РФ). Так, по итогам февраля годовая инфляция в республике составила 5,6%, тогда как в РФ в среднем — 5,7%, а в Приволжском федеральном округе — 5,9%. Эксперты прогнозируют «дальнейшее ускорение инфляции» — до 6–6,2%, однако, по их мнению, во втором полугодии ситуация должна стабилизироваться.



Об ускорении инфляции в Татарстане вчера сообщил Нацбанк республики (отделение Волго-Вятского управления ЦБ РФ). По его данным, годовой рост цен в регионе по итогам февраля 2021 года достиг 5,6% против 5,1% в январе. То есть только за один месяц годовая инфляция выросла сразу на 0,5 процентного пункта.

Такую ситуацию Нацбанк объясняет «действием временных факторов федерального характера». В их числе называется «увеличение издержек производителей, снижение предложения на отдельных продовольственных рынках», а также «восстановление спроса на ряд товаров и услуг».

При этом рост цен на продовольственные товары в феврале 2021 года в регионе составил 8,36% к февралю предыдущего года. В январе этого года продовольственная инфляция составляла 7,52%. «Эпизоотическая ситуация, связанная с птичьим гриппом, снижение предложения импортных инкубационных яиц, рост затрат производителей на корма и импортные ветеринарные препараты обусловили временное ускорение темпа роста цен на яйца и мясо птицы»,— объяснили в Нацбанке, отметив, что «российские производители мяса птицы и яиц в начале марта договорились больше не повышать цены на эти продукты до конца апреля».

Динамика цен на фрукты и овощи, наоборот, замедлилась. Если в январе годовой прирост цен на них достигал 19,67%, то в феврале он составил 17,87%. «Снятие временных ограничений на поставки из некоторых стран-экспортеров обусловило снижение темпов прироста цен и на помидоры»,— указали в Нацбанке. Цены в сфере общественного питания в феврале оказались на 4,3% выше, чем годом ранее (в январе прирост составлял 2,1%).

Непродовольственные товары по итогам февраля за год подорожали на 5,8% против 5,3% — по итогам января. Нацбанк отмечает влияниена цены «восстановления спроса на непродовольственные товары со стороны жителей республики и прошлогоднего ослабления рубля». Так, продолжают расти цены на новые автомобили иностранных марок и, как следствие, на подержанные машины. А рост оптовых цен на моторное топливо из-за повышения налогов привел к его удорожанию в рознице. В итоге годовой темп прироста цен на бензин увеличился в феврале до 4% (в январе было 2,9%).

В то же время инфляция в сфере услуг осталась практически на прежнем уровне — 2% за год. При этом из-за отложенного спроса на зарубежные поездки (многие жители республики перенесли отдых с прошлого года, когда действовали ограничения по COVID-19, на этот) рост цен на туристические услуги вырос на 2,9%. При этом в феврале снизились цены на услуги операторов сотовой связи (из-за смены тарифов). Также продолжаются снижаться цены на услуги банков. В Татарстане в феврале плата за пользование потребительским кредитом в стоимостном выражении была на 9,1% ниже, чем годом ранее (в январе — на 6,5%).

Общий уровень инфляции в Татарстане остается чуть ниже, чем в среднем по России и в Приволжском федеральном округе (ПФО). По итогам февраля прирост цен в стране достиг 5,7%, а в округе — 5,9%. При этом инфляция остается выше базовой, которую Банк России прогнозировал в размере 4% по итогам 2021 года.

Напомним, что по итогам 2020 года инфляция в Татарстане составляла 4,8%. При этом, например, картофель за год подрожал на 63,9%, а сахар-песок — сразу на 76,2%. На 20–30% выросли цены на подсолнечное масло, свеклу и морковь. В то же время молочная продукция подорожала лишь на 2,1%, отчитывался Татарстанстат. При этом оборот розничной торговли в республике в 2020 году составил 926,3 млрд руб., что на 6,1% меньше, чем по итогам 2019 года. В январе 2021 года сокращение составило 1,9%. По итогам февраля данные по обороту торговли и ценам на конкретные товары Татарстанстат пока не опубликовал.

«В республике ситуация с повышением цен протекает менее болезненно для кошельков потребителей. Тем не менее, как видно из детализации по основным показателям инфляции, пик прироста цен на продовольственные товары еще не пройден»,— полагает главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов. Он считает такой рост «неизбежным», поскольку «бизнес за год пандемии вынужден был перестраиваться и выискивать способы для выживания». «Из-за неизбежного увеличения стоимости издержек на производство сбываемой продукции ее конечная цена не могла не расти»,— говорит он.

Также эксперт напоминает, что «инфляция зависима и от сезонных факторов»: так, «по части продукции сельского хозяйства — продавцы реализуют остатки, а нового урожая еще нет». «Причиной разгона инфляции можно считать и попытку ручного регулирования цен на определенные виды продовольственных товаров»,— считает он. По словам господина Антонова, «продавцы и производители, чтобы не нести финансовые потери, соответственно поднимали цены на другую продукцию».

Аналитик прогнозирует «дальнейшее ускорение инфляции», хотя, по его оценке, «вряд ли оно пройдет уровень критической отметки в 6–6,2%». Вместе с тем в третьем квартале 2021 года «ситуация стабилизируется и инфляция пойдет на последовательное снижение»,— предполагает он. «Но опять же это будет зависеть от уровня восстановления платежеспособности населения и дальнейшего улучшения бизнес-процессов»,— заключает господин Антонов.

Кирилл Антонов