Бывший замглавы Службы внешней разведки Виталий Маргелов умер от COVID-19

В Москве умер бывший заместитель главы Службы внешней разведки России (1997–2003) генерал-полковник Виталий Маргелов, сообщил его сын Михаил. Ему было 79 лет. Причиной смерти стал COVID-19.

«Отец умер сегодня около 21:00 по московскому времени в госпитале ФСБ. Причина — ковид, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение легких»,— сказал Михаил Маргелов ТАСС.

Организацией похорон будет заниматься СВР. Пока неизвестно, будут они открытыми или закрытыми. Предварительно, прощание пройдет в четверг или пятницу.

Виталий Маргелов служил в разведке с 1965 года. В 1980-х годах был начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР. Оно работало в Западной Европе и на Балканах. Был депутатом Госдумы четвертого созыва (2003–2007). Входил в комиссию Госдумы по расследованию причин и обстоятельств теракта в Беслане 2004 года. Отец Виталия Маргелова — командующий советскими воздушно-десантными войсками Василий Маргелов (1954–1959, 1961–1979), сын — бывший председатель комитета Совета федерации по международным делам Михаил Маргелов (2001–2011).