Туристов накормят Москвой

Москва внезапно решила сделать ставку на развитие гастрономического туризма. По крайней мере об этом говорится к подготовленной для журналистов презентации городского комитета по туризму и АНО «Проектный офис развития туризма и гостеприимства Москвы». Поможет в этом ресторанной отрасли, по мнению мэрии, появление в этом году в Москве гида Michelin.

С одной стороны, идея может выглядеть логичной. Согласно исследованию Business Wire, в мире среднегодовой темп прироста кулинарного туризма в 2019–2023 годах составит 9%, а его объем превысит $82 млрд. Но говорить о том, что туристы массово путешествуют с гастрономическими целями, не приходится. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что доля таких туристов в России, как отечественных, так и иностранных не превышает 1%.

Хотя эта проблема не основная. Возможностей заинтересовать потенциальных гурманов у российской столицы немного. Кулинарный туризм предполагает прежде всего знакомство с национальными блюдами и продуктами определенной местности, которые кажутся уникальными. Секрет успеха — наличие у путешественников устойчивой ассоциации.

Но если у Парижа есть луковый суп, у Будапешта — гуляш, у Рима — пицца, у Вильнюса — цеппелины, то Москве с кулинарными брендами не слишком повезло. Ассоциаций, помимо салата «Столичный», одноименной водки и шоколадки «Аленка», практически не возникает.

Попытку искусственно разбавить этот скорбный ряд мэрия уже предпринимала в 2015 году, назначив кулинарным символом столицы приторный торт «Москва», который поначалу появился в бюджетных кофейнях, но и там сейчас встречается все реже. Позже за дело взялись рестораторы, активно предлагая меню из российских морских деликатесов. Получилось чуть лучше, но с точки зрения бренда неубедительно: расположенная на приличном удалении от морского берега Москва с крабами ассоциируется мало. Прагматичнее в этом вопросе оказался Петербург, сделав ставку на чуть ли не столь же знаменитую корюшку.

Эксперты на рынке общепита давно называют пиццу и суши «русскими народными блюдами» — в доставке они формируют не менее 60–70% заказов. К ним же еще в начале 2000-х годов апеллировал Виктор Пелевин: именно роллы лениво и исключительно вилкой ел герой его романа «Числа» Степа, когда в кафе на Пушкинской площади обсуждал с англичанкой Мюс исконные начала русской души.

Самым простым вариантом для городских властей в этом контексте было бы смириться, сделав ставку на традиционные туристические символы Москвы — музеи и галереи, за посещение многих из которых интуристы по-прежнему платят по специальному тарифу.