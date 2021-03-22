В Чувашии 20 человек пострадали от мошенничества под видом установки окон

В отношении 30-летней предпринимательницы из Алатыря следователь межмуниципального отдела МВД России «Алатырский» возбудил уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Следствие подозревает находящуюся под подпиской о невыезде фигурантку в мошенническом хищении денег у 20 жителей Алатыря и близлежащих районов. По предварительным данным, подозреваемая похитила у потерпевших более 350 тыс. руб.

Согласно материалам дела, предпринимательница в своем офисе в микрорайоне «Стрелка» города Алатыря в 2019-2020 годах взяла у граждан деньги под заказы на установку пластиковых окон и дверей. Однако услуга не была оказана.

В ведомстве отметили, что часть потерпевших не стала обращаться с заявлением в полицию: их установило следствие после возбуждения уголовного дела. В МВД по Чувашии не исключают, что от мошеннических действий фигурантки пострадали и другие граждане.

Признала ли свою вину фигурантка, в республиканском полицейском ведомстве пока не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"