Мэр Ярославля представил проект благоустройства Тверицкой набережной

В 2021 году в Заволжском районе Ярославля будет благоустроена Тверицкая набережная в районе городского пляжа. Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков на своей странице в соцсети опубликовал эскизные рисунки благоустройства набережной. Глава города отметил, что работы будут проведены в рамках проекта «Решаем вместе».

«Здесь планируется разместить спортивную и детскую площадки с монолитным резиновым покрытием, установить лавочки и урны, обустроить площадку для пляжного волейбола, сделать освещение главной аллеи, всех площадок и прогулочных дорожек, в пляжной зоне оборудовать кабинки для переодевания»,— написал господин Волков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Заволжском районе Ярославля в 2021 году в рамках проекта «Решаем вместе» будут благоустроены две территории – Тверицкая набережная и парк «Озерная гривка» расположенный в пойме реки Урочь в границах улиц Красноборской, Сахарова и проспекта Машиностроителей.

По данным мэрии города, на благоустройство парка «Озерная гривка» будет направлено 18 млн руб. На благоустройство Тверицкой набережной пойдет 12 млн руб. По условиям проекта территории для благоустройства выбирали сами жители города.

О том, как проходило голосование в рамках проекта «Решаем вместе» по Тверицкой набережной и «Озерной гривке», в материале “Ъ-Ярославль” — «Парковое дерби».

Антон Антонов