Права требования кубанского ООО «Агроном-эплпрод» не заинтересовали покупателей

Открытые торги по реализации дебиторской задолженности зарегистрированного в станице Динской ООО «Агроном-эплпрод» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Информация об этом размещена в ЕФРСБ.

Всего на торги было выставлено пять лотов, состоящих из имущества банкрота. Самым крупным из них стал лот с начальной ценой 55,9 млн руб., включающий в себя права требования к ООО «Агромир ТД» на 19,4 млн руб., к ООО «Вираж» на 40,2 млн руб., к ООО «Маркет Джус» на 20 тыс. руб., к ООО «СПС К» на 30 тыс. руб., к ООО «Элитпроект» на 230 тыс. руб., к ООО «Флагфуд Трейд» 1,7 млн руб. и к ООО «Элитпродукт» 308 тыс. руб. Еще одно право требования к ООО «Вираж» на сумму 1,1 млн руб. выставлено на торги отдельным лотом за 168 тыс. руб. Также на реализацию было выставлено два автомобиля ГАЗ-2705 и один ГАЗ-3307, начальная цена каждого – 180 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, это уже не первые торги по реализации имущества ООО «Агроном-эплпрод». В декабре прошлого года дебиторка общества была выставлена на аукцион по начальной цене 62 млн руб.

Согласно документам арбитражного суда, ООО «Агроном-эплпрод» было признано банкротом в 2017 году по заявлению ООО «Бизнес-Консультант», предъявившего требования на сумму 302 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Динском районе в 2006 году, основной вид деятельности – переработка и консервирование фруктов и овощей. Выручка общества по итогам 2019 года составила 18,3 млн руб., убыток – 10 млн руб., кредиторская задолженность – 306,1 млн руб.

Дмитрий Михеенко