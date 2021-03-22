«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда можно вложить миллион и более рублей? Какие основные идеи для инвесторов существуют на финансовом рынке? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Центральный банк начал цикл повышения процентной ставки, собственно, в Турции все происходило более агрессивно, потому что у них уровень инфляции намного выше — 15,6% по итогам февраля. Ставку они сделали положительной, довели ее до 19%, но в итоге давление на регулятор со стороны исполнительной власти сыграло свою роль — руководство убрали, и, как следствие, лира в моменте падала на 17%, рынок акций — на 10%. Инвесторы уходят из этих активов. С другой стороны, операции carry trade сейчас достаточно привлекательны. Если российский Центробанк тоже остановят на полпути, будут мотивировать необходимостью экономического роста и прекратят повышать процентную ставку, наверное, удар по российским активам тоже будет. Конечно, не такой сильный, как в Турции, но однозначно давление будет осуществляться на российский рубль и на наши активы. Помимо всего прочего, есть еще факторы, которые будут доминировать на рынке. Это санкции Соединенных Штатов по отношению к российским активам. Мы можем отказываться от американского доллара, но в мире никто это не сделает. В результате со стороны властей уменьшится количества долларов на территории Российской Федерации, а у нас большие выплаты по внешним долгам. Соответственно, дефицит приводит к росту курса доллара по отношению к рублю, а российской валюты у нас точно будет много.

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