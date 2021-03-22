В Ярославской области в ДТП с грузовиком пострадала автоледи

В городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в результате которого пострадала 38-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 9 часов 22 марта на перекрестке улиц Пестеля и Пятилетки.

По предварительной информации, на перекрестке столкнулись легковой автомобиль koda, под управлением 38-летней женщины и грузовой автомобиль «ГАЗ», под управлением 54-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина, водитель автомашины koda. Ей назначили амбулаторное лечение. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Дарья Сабаева