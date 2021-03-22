Улица Чапаева в центре Краснодара может стать пешеходной

Фото: администрация Краснодара

Главный архитектор кубанской столицы Наталья Машталир презентовала два эскиза архитектурного облика улицы Чапаева в центре города на участке от улицы Рашпилевской до улицы Красноармейской. Первое решение предусматривает одну полосу движения автомобилей с запада на восток, велодорожку и пешеходную зону. Второе – полностью пешеходную улицу на вышеназванном участке. По информации мэрии, выбор решений преобразования улицы Чапаева будет сделан с учетом мнения и замечаний жителей Краснодара.

Сегодня улица Чапаева представляет собой проезжую часть, на которой нельзя парковаться, а машины там движутся в один ряд. Эта городская магистраль в дальнейшем будет соединять единую набережную Кубани и линейный парк «Карасуны».

Фото: администрация Краснодара

«В случае, когда мы оставляем велодорогу и дорогу, получается неплохая транспортная артерия. Если мы оставляем пешеходную дорогу — увеличивается количество зелени», — рассказала Наталья Машталир.

Отмечается, что по улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской не предусмотрено парковок. При реконструкции не уберут ни одного законного парковочного места. При этом департамент архитектуры и градостроительства при необходимости может проработать устройство платной парковки на месте снесенного аварийного дома.

По словам госпожи Машталир, убрав 20 незаконных парковочных мест, город получит на этом участке 118 новых деревьев, около 600 новых кустарников, 420 кв. м озеленения, 720 кв. м пешеходной зоны и более 224 кв. м для размещения летних кафе.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в октябре прошлого года глава Краснодара Евгений Первышов заявил о необходимости создания новых пешеходных зон по улицам Красноармейской и Рашпилевской. По его словам, магистрали планируется ограничить не полностью, а в границах улиц Карасунской, Красноармейской, Длинной и Рашпилевской, создав тем самым пешеходный квартал.

Дмитрий Михеенко