Штаб Навального подготовил «подарок» для спикера ЗакСа

Возглавляющая штаб Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова объявила о том, что идет в ЗакС по округу № 3. Это территория спикера ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова. Госпожа Фатьянова говорит, что нацелена на победу. Эксперты же убеждены, что «моська лает на слона», но, вероятно, может понизить его рейтинг. Спикер пока никак не отреагировал на данное заявление.

Третий избирательный округ, расположенный на Петроградской стороне, включает в себя «макаровские» муниципалитеты: местные администрации и советы, избирательные комиссии полностью лояльны спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Вчера, 22 марта, глава штаба Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова заявила, что намерена бороться за кресло ЗакСа именно там. В видео, в котором она заявила о своих намерениях, госпожа Фатьянова сравнивает спикера со спрутом, который «распустил свои щупальца вообще везде». «Он превратил Мариинский дворец в казарму, в которой не место для дискуссий, а сам поддержал обнуление Путина, пенсионную реформу и все антинародные законы»,— говорит глава штаба Навального.

В разговоре с “Ъ” она отметила, что готова идти самовыдвиженцем, но пока ведет переговоры с партиями. «Я жила на Петроградке пять лет, сейчас переехала в центр, но проблемы похожи. Тем более по центральному второму округу уже избирается сильный кандидат от оппозиции (речь о лидере «Яблока» в ЗакСе Борисе Вишневском.— “Ъ”), а спойлером я быть не хочу. Сейчас я говорю с разными политическими силами, и будет отлично, если будет единый кандидат и меня выдвинет партия. Если этого не случится, я готова пойти по подписям»,— говорит Ирина Фатьянова. “Ъ” запросил комментарий у спикера Макарова, но оперативно он его дать не может.

Заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко считает Ирину Фатьянову «подарком» для спикера. «Очень интересная картина складывается вокруг округов тяжеловесов на выборах в ЗакС. Ощущение, что есть латентный сговор: против сильных единороссов выставлять малоузнаваемых, слабых и ресурсно не обеспеченных кандидатов. Выборы в ЗакС — это не Госдума, где вмешивается высшая политика, здесь люди голосуют за тех кандидатов, которых они знают, кто избирался раньше. Избиратель не будет думать об оппозиционности кандидатуры»,— считает эксперт.

Госпожа Фатьянова также говорит, что не верит в высокую поддержку спикера Вячеслава Макарова, а выигранные им выборы называет сфальсифицированными. «Я настроена только на победу»,— утверждает она.

Вице-президент РАПК (Российской ассоциации политических консультантов) Петр Быстров полагает, что госпоже Фатьяновой не удастся даже зарегистрироваться. «Я сомневаюсь, что хоть одна парламентская партия ее выдвинет. Они не захотят связываться с откровенно несистемной оппозицией. Дело не дойдет даже до регистрации. По подписям же быть зарегистрированным достаточно тяжело. Быть даже незарегистрированным кандидатом — хороший пиар-ход, который позволит вести кампанию на понижение рейтинга Макарова»,— предполагает господин Быстров.

Олег Дилимбетов