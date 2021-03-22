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Власти Ленобласти предложили ГК «Содружество» альтернативные площадки под зерновой терминал

Правительство Ленинградской области предложило ГК «Содружество» альтернативные площадки под зерновой терминал в порту «Усть-Луга». Ранее власти отозвали свое согласование на размещение терминала в бухте Батарейная.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации. «Альтернативные варианты не затрагивают побережье бухты Батарейная в Ломоносовском районе Ленобласти», — уточнили в ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, как власти Ленобласти отозвали согласование на постройку зернового терминала в бухте Батарейная. Руководство региона тогда говорило тогда о необходимости экологической экспертизы.

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