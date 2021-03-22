В «Пулково» заявили, что ситуация с исландским вулканом не затрагивает аэропорт

В петербургском аэропорту «Пулково» не вводилось никаких ограничений, связанных с извержением в Исландии вулкана Фаградалсфьяль. Меры могут принять в случае опасных изменений в прогнозах.

Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на слова замначальника инспекции по безопасности полетов компании «Воздушные ворота Северной столицы» Владимира Овсянникова. «Сейчас всё зависит от направления ветра. Если бы что-то могло повлиять на работу аэропорта Пулково, этот вопрос оперативно был бы поднят метеорологами и руководством гавани. Пока не поднимался, значит, ситуация с вулканом нас не затрагивает», — сказал господин Овсянников. Он подчеркнул, что в случае изменения прогнозов специалисты проанализируют его возможное влияние на безопасность полетов «и примут меры».

Извержение вулкана Фаградалсфьяль началось 20 марта. Уровень опасности для авиации на исландском полуострове Рейкьянес повысили до красного.