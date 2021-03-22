Нападающий Маркус Берг покинет ФК «Краснодар» по окончании нынешнего сезона

Шведский нападающий Маркус Берг с нового сезона будет выступать за «Гетеборг». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Летом у него заканчивается контракт с «быками», и футболист решил вернутся после этого на родину. Однако вплоть до окончания сезона 2020/2021 Маркус Берг продолжит выступать за «Краснодар».

Нападающий пришел в клуб из столицы Кубани в июле 2019 года на правах свободного агента, подписав однолетний контракт. В первом же сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей во всех турнирах (из них девять – в РПЛ). Летом 2020 года Берг продлил соглашение с «Краснодаром» еще на один сезон.

Всего на данный момент Маркус Берг провел за «Краснодар» 57 матчей, в которых забил 22 гола и отметился восемью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость 34-летнего нападающего сейчас оценивается в 1,5 млн евро.

Алексей Белянин