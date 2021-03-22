Чемпионат России международного уровня

Международный теннисный St. Petersburg Ladies Trophy завершился победой 23-летней Дарьи Касаткиной. Это первый случай, когда петербургский турнир выиграла представительница России. Хотя так и прогнозировали со старта. Сильных теннисисток в этом году из-за пандемии приехало в город на Неве не так много. Поэтому за победу сражались россиянки.

В этом смысле на турнире в Петербурге случился рекорд — уже полуфинал получился полностью «российским». А в четвертьфинале компанию нашим девушкам составила Жаклин Кристиан из Румынии — она была единственной представительницей другой страны на этом этапе. Но румынку обыграла 35-летняя Светлана Кузнецова, дочь знаменитого тренера по велоспорту Александра Кузнецова и неоднократной чемпионки в этом виде спорта Галины Царевой. И дальше за титул боролись уже только девушки из России.

Кузнецова, проиграв полуфинал Касаткиной, сказала, что она еще только на пути к тому теннису, который хочет показывать. Светлана — маститая теннисистка; травмы, перепады формы — все это в порядке вещей. И вообще «примы» женского тенниса, которые приезжали в Петербург — россиянка Мария Шарапова, американка Венус Уильямс — успехов тут не добивались. Это была больше «рекламная акция».

А вот молодые россиянки яростно боролись за приз во все годы. В частности, Дарья Касаткина. В 2016 году, когда турнир в Петербурге возродился, она успешно выступила, дойдя до полуфинала. Свой первый турнир в Женской теннисной ассоциации (WTA) она выиграла в 2017-м в американском Чарльстоне, затем последовала победа на «Кубке Кремля» в 2018-м. И — спад в карьере. Когда началась пандемия, Касаткина со своим испанским тренером Карлосом Мартинесом (он, кстати, тренирует Светлану Кузнецову) решили уделить больше внимания тренировочному процессу. И это дало плоды: Дарья вернулась на корт другой.

«Мы работали над всеми аспектами игры: над подачей, над ударами справа и слева, работу ног очень много тренировали. Я много поняла о себе, о своей игре. Плюс ни с одним тренером я не тренировалась так много, как с ним. Это дает свои плоды»,— сказала Касаткина сразу после финального матча против Маргариты Гаспарян.

Гаспарян играла в Петербурге, получив приглашение от организаторов — так называемую wild card. Рейтинг до турнира у нее был не очень высокий. Зато теперь Маргарита сможет вернуться в первую «сотню». St. Petersburg Ladies Trophy она провела хорошо, обыграв на пути к финалу таких сильных теннисисток, как Кристина Младенович из Франции (она побеждала в Петербурге в 2017-м), россиянка Вера Звонарева. Правда, по ходу выступления Маргарита усугубила травму спины, поэтому вынуждена была прекратить борьбу за трофей во время финального матча. Первый сет Касаткина выиграла 6:3. Будь Гаспарян здорова, решающая дуэль получилась бы более «огненной».

Любопытно, что когда теннисный турнир в Петербурге проводился первый раз — это было в 1991 году, победу в нем одержала Лариса Савченко, представлявшая СССР. Позже она стала выступать за Латвию. Соревнования возродились с другим названием в 2016 году, и с тех пор наши девушки в них не побеждали. Пока Касаткина в минувшее воскресенье не подняла над головой кубок. Дарья получила за победу 470 рейтинговых очков и $68 570 призовых. Интересно, что Кики Бертенс из Нидерландов, выигравшая St. Petersburg Ladies Trophy в прошлом году, заработала сумму в два раза большую — $146 500. Таковы реальности коронавирусной эпохи — многие турниры вынуждены сокращать призовой фонд.

Однако борьба на корте от этого не становится менее жаркой. Тем более что турнир в Петербурге проходил со зрителями, в отличие от большинства соревнований в других странах. На финальном матче между Касаткиной и Гаспарян «СИБУР Арена» была почти заполнена. Парный разряд выиграли в этом году украинка Надежда Киченко и румынка Ралука Оралу. На St. Petersburg Ladies Trophy-2021 дебютировал российский дуэт в составе Елены Весниной и Веры Звонаревой, созданный с прицелом на Олимпиаду в Токио. Наши девушки выбыли из борьбы во втором круге, проиграв американкам Кейтлин Кристиан и Сабрине Сантамарии.

Кирилл Легков