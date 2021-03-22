Дважды привиты от коронавируса почти 74 тыс. белгородцев

В Белгородской области вакцинацию от COVID-19 одним компонентом прошли почти 105 тыс. человек, дважды привиты уже 73 948 человек, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на начальника регионального департамента здравоохранения Андрея Иконникова. 50% белгородцев, прошедших иммунизацию, старше 60 лет. Первый компонент вакцины, поступившей в область ранее, израсходован полностью — продолжаются прививки вторым компонентом. В ближайшее время регион ожидает поставки очередной партии вакцины от COVID-19 для 10 200 человек.

Коечный фонд, выделенный для пациентов с COVID-19, занят на 80%. В ближайшее время планируется перевести в штатный режим приема пациентов областную детскую больницу, которая была перепрофилирована в ковид-госпиталь.

Ирина Лобанова