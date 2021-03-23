Капиталы партий пошли в рост

Отделения партий в Новосибирской области в четвертом квартале 2020 года увеличили свои доходы на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в общей сумме до 31,8 млн руб. При этом из почти 40 партий финансовую деятельность вели лишь девять. По количеству полученных денег в регионе лидирует «Единая Россия»: на счета реготделения поступило15,4 млн руб. Среди непарламентских партий на первом месте по доходам оказались «Новые люди», собравшие около 1 млн руб. Политологи cчитают, в третьем квартале, в период выборов, все партии в несколько раз увеличат доходы.



Новосибирский облизбирком опубликовал сведения партий о поступлении и расходовании средств за четвертый квартал 2020 года. Из 37 региональных отделений финансовую деятельность в прошлом году осуществляли только девять (в четвертом квартале 2019 года — восемь из 45 зарегистрированных). Всего за указанный период партии получили более 31,8 млн руб. (в 2019 году — 24,8 млн руб.). Из них 27,5 млн руб. поступили в виде денежных средств, еще 4,4 млн руб. — в виде имущества (в 2019 году — 23,9 млн руб. и 932 тыс. руб. соответственно).

На «Единую Россию» приходится более половины от поступавших в четвертом квартале партиям денежных средств — 15,4 млн руб. На втором месте — КПРФ (6,3 млн руб.), на третьем — ЛДПР (3,5 млн руб.). Среди непарламентских партий лидируют «Новые люди» (845 тыс. руб.). У «Справедливой России» — 539,3 тыс. руб. Менее 500 тыс. руб. удалось привлечь «Родине» (370,5 тыс. руб.) и «Яблоку» (234,6 тыс. руб.), которое уже почти год существует без главы реготделения. За ними следуют «Патриоты России» (108,5 тыс. руб.), на последнем месте — партия «За правду», которой в четвертом квартале не удалось привлечь денежных средств (остаток на начало отчетного периода составлял 331,7 тыс. руб.).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, четыре партии смогли увеличить свои доходы. Так, КПРФ увеличило объем денежных поступлений почти вдвое — с 3,1 до 6,3 млн руб., СР увеличила доходы примерно на 400 тыс. руб. «Патриотам России» удалось получить на 75 тыс. руб. больше, «Родине» — лишь на 17 тыс. руб. В то же время доходы ЕР за этот период сократились почти на 1 млн руб. Также меньше средств, на 100 тыс. руб., получила ЛДПР, на 13,8 тыс. снизились поступления «Яблоку».

По данным облизбиркома, менее половины денежных средств реготделений (15,7 млн руб., или 49% от общей суммы) — это средства, полученные от федеральных структур политических партий. Из них больше всего (9,6 млн руб.) получили ЕР, ЛДПР (почти 2,7 млн руб.) и КПРФ (2,3 млн руб.). Остальные партии получили от 500 до 200 тыс. руб. Вступительные и членские взносы составили 9,2% от общей суммы (2,9 млн руб.) и поступили лишь двум партиям — ЕР (более 2 млн руб.) и КПРФ (839 тыс. руб.).

Кроме этого, на счета рег­отделений поступили 22 пожертвования на общую сумму 7,9 млн руб. от юридических и физических лиц. Больше всего жертвовали ЕР — 3,7 млн руб., КПРФ — 3,2 млн руб. и «Новым людям» — 420 тыс. руб.

Основные расходы партий — более 21,9 млн руб. (76% от общей суммы расходов) —приходятся на организацию деятельности отделений. В частности, на проведение съездов, партийных конференций, общих собраний потрачено почти 89,4 тыс. руб., на публичные мероприятия — 1,7 млн руб., на пропагандистскую деятельность всеми реготделениями потрачено 4,7 млн руб.

Всего, по предварительным оценкам, в 2020 году политические партии в регионе заработали около 264 млн руб., в 2019 году — около 105 млн руб.

Политолог Константин Лукин полагает, что сравнительно небольшие доходы непарламентских партий связаны с тем, что «они накапливают силы к предстоящим осенним выборам — у них нет в постоянном распоряжении таких средств, как у парламентских партий». Он уверен, что на протяжении полугода объемы средств на их счетах будут расти, а в третьем квартале, в период выборов, все партии в несколько раз увеличат доходы. Политолог Алексей Осипов полагает, что на снижение поступлений ЕР в четвертом квартале 2020 года отчасти повлияла пандемия: «Вливания в партии, особенно крупные, напрямую связаны с социально-экономической обстановкой, которая из-за ситуации с коронавирусом в прошлом году была не самой лучшей. Так как по уровню финансирования ЕР на первом месте, то и потеряла она больше остальных. Но, по моим оценкам, для партии это не слишком большая сумма». По мнению эксперта, то, что среди лидеров оказались «Новые люди», можно объяснить тем, что партия недавно зашла в регион: «Сейчас серьезные средства брошены на раскрутку и повышение ее узнаваемости среди избирателей».

Юлия Сасевич