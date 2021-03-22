На Кубани «единороссы» победили в досрочных выборах глав четырех сельских поселений

Вчера, 21 марта, в четырех районах Краснодарского края прошли досрочные выборы глав сельских поселений. Голосования прошли в Гришковском сельском поселении Калининского района, Степном сельском поселении Приморско-Ахтарского района, Забойском сельском поселении Славянского района и Николаевском сельском поселении Успенского района. Всего работали пять участковых избирательных комиссии с общим количеством избирателей более 5,6 тыс. человек, сообщили в краевой администрации.

По итогам голосования главой Гришковского сельского поселения Калининского района стала Татьяна Некрасова («Единая Россия») с 80,12% голосов. Ранее госпожа Некрасова была исполняющей обязанности главы поселения. Степное сельское поселение Приморско-Ахтарского района возглавила Екатерина Емельянова («Единая Россия»), набрав 75,37% голосов. Она также являлась исполняющей обязанности главы поселения.

Главой Забойского сельского поселения Славянского района стал Сергей Шестопалов («Единая Россия»), набрав 94,34% голосов избирателей. Ранее он был заместителем главы поселения. Николаевское сельское поселение Успенского района возглавил Валерий Шуганков («Единая Россия») с 85,07% голосов. Ранее он также был заместителем главы поселения.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, выборы в городскую Думу Краснодара прошли в сентябре 2020 года. Тогда партия «Единая Россия» набрала 55,47% голосов избирателей, КПРФ - 20,99%, ЛДПР - 9,41%, «Справедливая Россия» - 6,43%, партия «Новые люди» — 4,97%.

Дмитрий Михеенко