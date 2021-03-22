Министр и губернатор наградили ярославских медиков за работу в «красной зоне»

22 марта находящийся с рабочим визитом в Ярославле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Дмитрий Миронов вручили награды медицинским работникам Ярославской области за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что орденами, почетными грамотами и благодарностями были награждены медработники стационаров, поликлиник, лабораторий, станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Ордена Пирогова были вручены четырем врачам госпиталя ветеранов войн Награды получили заведующий отделением анестезиологии и реанимации Андрей Брезгин, врач-хирург Николай Власенко, заведующий ортопедическим отделением Владимир Даниляка и заведующая кардиологическим отделением Мария Можейко.

Врачи нескольких медицинских учреждений региона получили Благодарности президента России и почетные грамоты губернатора Ярославской области.

«Огромное спасибо вам за самоотверженный труд. Уверен, все ярославцы благодарны вам за ваш профессиональный и человеческий подвиг. Я хочу пожелать вам здоровья, счастья и благополучия!»,— поблагодарил медиков глава региона Дмитрий Миронов.

Дарья Сабаева