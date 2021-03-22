«Сергей Лавров приехал разворачиваться на Восток»

Предваряя официальные переговоры в Китае, глава МИД РФ Сергей Лавров сфотографировался в маске с надписью «К черту карантин». Многие комментаторы расценили это как некий жест в адрес Запада. Глава российского МИД прибыл в КНР на фоне серьезного охлаждения отношений России и США. По приезде министр призвал китайских партнеров уходить от доллара и развивать собственную систему взаимных расчетов. Одновременно Кремль дал понять, что американская сторона не готова к конструктивному диалогу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что Москве удастся в очередной раз развернуться на Восток.

Белый дом официально отказался от разговора президентов России и США. В Кремле это прокомментировали следующем образом: по крайней мере, в понедельник 22 марта общение лидеров двух стран не состоится по причине неготовности американской стороны. Как известно, Владимир Путин предложил коллеге поговорить в пятницу или понедельник, как только он вернется из тайги.

Но не случилось и, видимо, не случится. Зато на наступившей неделе Вашингтон обещает объявить новые санкции, и они, судя по реакции в Москве, могут быть чувствительными. По крайней мере, вновь заговорили о перспективе отключения России от системы SWIFT и мерах против госдолга. Явно, что правительству даны поручения проработать меры реагирования.

И вот на фоне очередного раздрая российско-американских отношений Сергей Лавров прибыл в КНР. Ситуация напоминает 2014 год. Можно даже рискнуть сказать, что российский министр иностранных дел приехал опять разворачиваться на Восток или, по крайней мере, дать понять загнивающему Западу, что такой разворот возможен.

Сергей Викторович даже внешне как бы демонстрирует независимость на гране пренебрежения. В ходе речной прогулки на теплоходе по реке Лицзян он сфотографировался в защитной маске с английской надписью. На русский язык фразу можно перевести как «К черту карантин». Намек понятен, если не выходить за рамки приличия, что, по идее, должно быть присуще дипломатическому этикету — фактически это значит, что мы о вас думаем.

Собственно, и Китай также серьезно недоволен Америкой. Поэтому момент для визита выбран удачно. Буквально только что провалилась встреча на Аляске, на которую возлагались большие надежды. США призвали китайских партнеров уладить противоречия, возникшие при Трампе, однако вместо конструктивных предложений, Пекин услышал лишь дежурные нравоучения. Поэтому пришлось с гневом удалиться. Ну а, что произошло у нас, лишний раз можно не повторять.

И вот Сергей Лавров призывает уходить от доллара, создавать собственную систему расчетов, попутно делая заявление о неконструктивности не только США, но и их европейских союзников — у нас с ними тоже не ладится.

Так что пора нам стать ближе друг к другу, положение обязывает.

Западные СМИ любят стращать аудиторию российско-китайским альянсом против Запада. Поэтому все это очень кстати, чтобы пощекотать нервы партнерам. Но возможен ли реальный разворот на Восток и тот самый грозный альянс как вызов Западу? Для начала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что нынешние российско-китайские переговоры не направлены против третьих стран, это рабочий момент.

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Ну а, во-вторых, товарооборот КНР и США в 2020 году увеличился более чем на 8% и составил $586,7 млрд, тогда как с Россией Пекин наторговал на $107,7 млрд. С Европой у страны похожее соотношение. Цифры говорят сами за себя, и комментарии здесь излишни. Но морально китайские товарищи нас, конечно же, поддержат. Душой они, безусловно, с нами. Кому симпатичны эти империалисты с их постоянными нотациями. Но бросать миллиарды мало кто согласится. Здесь, извините, каждый за себя. И об этом забывать не стоит.