Жителя Тюмени, обвиняемого во взрыве газа в жилом доме, отправят на принудительное лечение

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Тюмени, который обвиняется в совершении взрыва газа в жилом доме, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Тюменской области. Ему вменяется ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем взрыва, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия).

Инцидент произошел 20 сентября прошлого года в пятиэтажном доме на ул. 50 лет ВЛКСМ. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения намеренно совершил действия, из-за которых произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате были повреждены межквартирные и межкомнатные перегородки, потолки, окна и входные двери 17 квартир. Общая сумма ущерба составила более 18 млн руб.

Во время расследования следователи допросили более 60 человек. Как установила судебная психолого-психиатрическая экспертиза, мужчина страдает психическим заболеванием, из-за чего он не мог осознавать характер своих действий. Специалисты посчитали, что обвиняемого необходимо направить на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Сейчас материалы дела переданы прокурору для применения принудительной медицинской меры.

Михаил Мананников