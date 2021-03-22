Ярославская компания в апреле начнет выпуск вакцины «Спутник Лайт»

Фармацевтическая компания «Р-Фарм», предприятия которой находятся в Ярославле и в некоторых других городах, готова начать выпуск вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил сегодня председатель совета директоров компании Алексей Репик на совещании в режиме видеоконференции, которое провел президент России Владимир Путин. Совещание было посвящено вопросам проведения вакцинации от COVID-19 в России.

Господин Репик участвовал в видеоконференции, находясь на фармацевтическом завода «Р-Фарм» в Ярославле. Он отметил, что вакцину «Спутник Лайт» начнут выпускать на предприятии компании в особой экономической зоне «Технополис "Москва"». По его словам, в гражданский оборот вакцину введут в апреле-мае 2021 года.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что к выпуску вакцины от коронавируса готовится еще одно предприятие компании «Р-Фарм» - завод активных фармацевтических субстанций «Фармославль» в городе Ростове Великом. По данным регионального правительства, на предприятии ведется переоборудование. В создание производства вакцины в Ростове Великом будет вложено более 8 млрд руб. На предприятии будет создано 374 новых рабочих места.

Сегодня же на совещании, проведенном Владимиром Путиным министр здравоохранения России Михаил Мурашко, находившийся с рабочим визитом в Ярославле, сообщил, что завершены клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

«Мы завершили клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", и сейчас документы приготовлены для регистрации»,— рассказал глава Минздрава РФ.

Вакцину «Спутник Лайт» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который также разработал и вакцину «Спутник V». Новая вакцина «Спутник Лайт» вводится однократно. Отмечается, что «Спутник Лайт» предназначен для быстрого формирования иммунной защиты, в частности, у молодых людей.

Антон Антонов