На Ставрополье начали работать более 80 комплексов видеофиксации нарушений ПДД

С начала марта в Ставропольском крае начали действовать 86 комплексов видеофиксации нарушения правил дорожного движения, сообщает региональное управление ГИБДД. Отмечается, что установка камер проходила с декабря.

Как сказано в сообщении, сейчас в крае работают 222 камеры фото-видеофиксации.

«Помимо скоростного режима, они фиксируют выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества в движении пешеходу, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение движения по полосам», — отмечается в сообщении. Кроме того, новые камеры имеют алгоритм распознавания номеров. В этом году в Ставропольском крае будут установлены еще 100 комплексов видеофиксации.

Наталья Шинкарева