Власти Кубани запретят перевод сельхозземель под застройку жильем

В Краснодарском крае в региональное законодательство будут внесены изменения, запрещающие перевод земель сельхозназначения в другие категории, предусматривающие жилую застройку, сообщила пресс-служба администрации со ссылкой на губернатора Вениамин Кондратьева. Предложения администрации будут направлены в Заксобрание края.

По данным администрации, в регионе выявляются случаи, когда земли, предназначенные для сельхозпроизводства, через судебные решения переводят в земли для дачного строительства, в результате на участках появляются коттеджные поселки. Больше всего подобных нарушений в Горячем Ключе и Северском районе. В Горячем Ключе под коттеджи отдали около 567 гектаров сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов, в Северском районе – 202 гектара. При этом застройка ведется хаотично, без учета размещения социальной и транспортной инфраструктуры.

Анна Перова, Краснодар