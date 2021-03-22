«Новое начальство ЦСКА играет ва-банк»

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко покинул свой пост. Новый главный тренер, хорват Ивица Олич, будет представлен игрокам 23 марта. Как повлияет на команду это назначение, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Об отставке Виктора Гончаренко говорят давно, но долгое время президент клуба Евгений Гинер неизменно оставлял тренера в ЦСКА. На это не влияли неудачи в еврокубках, осечки во внутреннем чемпионате и почти истеричные выходки, как, например, отъезд в Белоруссию после поражения от «Зенита». Но вот армейцы проиграли ряд ключевых матчей после зимней паузы, и Гончарнеко уволили, несмотря на поддержку руководства.

После того как владельцем ЦСКА стала государственная структура ВЭБ.РФ власть Гинера в клубе перестала быть безграничной рассказал “Ъ FM” футбольный менеджер Юрий Белоус:«Я думаю, это очевидно.

Не могут люди, которые дают огромные средства, не участвовать в управлении и принятии решений.

Мнение Евгения Ленноровича Гинера обязательно, к нему прислушиваются внимательнейшим образом, но сегодня реалии такие, что в клубе появились новые игроки-управленцы, менеджеры и учредители, и они тоже играют заглавную роль».

Назначение в ЦСКА Олича не понравилось многим поклонникам клуба. Дело в том, что хорват никогда не работал главным тренером. Он лишь был ассистентом в тренерском штабе сборной своей страны, правда, больше трех лет. Назначения тренеров без опыта — всегда история с непонятным исходом, считает футбольный эксперт Константин Клещев: «Назначать человека, который имеет минимальный опыт тренерской работы, — это, конечно, большой риск, это всегда палка о двух концах.

Либо команда будет плыть по течению, потому что невозможно за короткое время установить контакт с новым человеком, либо приход нового наставника даст встряску игрокам, которые, может быть, потеряли не мотивацию, но правильное направление движения в конце сезона.

А именно в этот период важно набирать очки, когда стоит цель попасть в Лигу чемпионов и когда нужно уметь мобилизоваться на каждый матч».

В мировом футболе, конечно, есть примеры, когда тренер без опыта добивался результата. Тот же Зинедин Зидан, да и в новейшей истории российского футбола появлялись специалисты, которые сразу начинали неплохо, напомнил Юрий Белоус: «Я бы не стал говорить, что в ЦСКА “посходили с ума”. У меня тоже был опыт, когда я назначил главным тренером — тогда это был футбольный клуб “Москва” Леонида Слуцкого. У него не было ни одной игры в статусе наставника команды, но мы долго с ним общались, разговаривали, и он тогда “смикшировал”. Слуцкий работал почти год в системе клуба главным тренером дублирующего состава, поэтому все ошибки были минимизированы. А здесь посмотрим. Сложно, но интересно».

Но от Олича будут жать результата здесь и сейчас. Если ЦСКА останется без Лиги чемпионов и, соответственно, без пары десятков миллионов евро, то недовольны будут как болельщики, так и руководство клуба. По большому счету новое начальство играет ва-банк, ведь если Олич провалится, то в сторону управленцев от ВЭБ.РФ будет мощный поток негатива. Все-таки старая русская поговорка про то, чего нельзя делать на переправе, чаще работает.

Владимир Осипов